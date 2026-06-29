Политолог Шаповалов: Польша и Украина помирятся на почве борьбы с Россией

Отношения Польши и Украины могут быть испорчены настолько, насколько это не будет мешать европейским элитам проводить антироссийскую политику. И Украина, и Польша зависимы от Брюсселя. Конфликт между ними возможен, но в определенных рамках.

Отношения Польши и Украины могут быть испорчены настолько, насколько это не будет мешать европейским элитам проводить антироссийскую политику. И Украина, и Польша зависимы от Брюсселя. Конфликт между ними возможен, но в определенных рамках.

Важно отметить, что этот конфликт отличается разной степенью консолидации элит. На Украине отказываются от польских орденов все политики, включая даже бывшего президента страны Кучму, который почти не был прежде замечен в национализме.

В Польше – ситуация иная. Там есть две группы элит. Одна ориентирована на евробюрократию и лояльно относится к Украине. Ее интересы выражает премьер-министр Дональд Туск.

Другая, во главе с Каролем Навроцким и его сторонниками – польскими националистами, старается в своих интересах эксплуатировать тему украинофобии. Их задача – возглавить волну общественного возмущения.

Конфликт не будет затяжным – все-таки в Польше не все разделяют идеи Навроцкого. Кроме того, в какой-то момент свое слово может сказать Брюссель, который, естественно, выступит на стороне Украины. Поляки и украинцы помирятся на теме общего противостояния с Россией.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического гуманитарного университета Владимир Шаповалов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/33eb26b3fe2eb7cb98809d777493fd7e/