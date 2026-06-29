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Политика
Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США
Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США

Ситуация такова, что сегодня, к сожалению, весь мир должен считаться с ситуацией внутри Соединенных Штатов. Геополитика в значительной мере зависит от того, как Дональд Трамп оценивает свои перспективы на предстоящих осенью выборах.

Ситуация такова, что сегодня, к сожалению, весь мир должен считаться с ситуацией внутри Соединенных Штатов. Геополитика в значительной мере зависит от того, как Дональд Трамп оценивает свои перспективы на предстоящих осенью выборах.

Оптимизма у Трампа сегодня явно поубавилось. В связи с этим он должен демонстрировать какие-то победы. Их у него пока нет. Трамп не добился успеха на Ближнем Востоке, и теперь он, похоже, вновь обращается к кризису на Украине.

Европейцы воспользовались провалом США в Иране и опять завладели вниманием Трампа. Они решили, что появился шанс восстановить крепкие транс-атлантические связи.

У Брюсселя всегда было много союзников в Вашингтоне, они просто выжидали. Сейчас, когда ситуация поменялась, Европа ждет, что Трамп сдаст часть своей власти Конгрессу по результатам выборов в ноябре.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос"  политический
аналитик Павел Шипилин. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/1c9a8cc21a93c61323ebabf0d4196239/

 

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