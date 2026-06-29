Путин направил Бердымухамедову поздравление с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил поздравление председателю Халк маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову с днем рождения. Текст послания распространила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

"Своей многолетней государственной деятельностью вы снискали искреннее уважение граждан Туркменистана и весьма значительный авторитет на международной арене. Высоко ценим ваши усилия по наращиванию многоплановых взаимовыгодных связей между нашими государствами. Примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения", - указал глава российского государства.

Путин уверен, что отношения Москвы и Ашхабада продолжат поступательно развиваться в духе углубленного стратегического партнерства на благо дружественных народов двух стран, в интересах обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе.

Российский лидер пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья, благополучия и успехов.

В понедельник Бердымухамедову исполнилось 69 лет.