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Путин направил Бердымухамедову поздравление с днем рождения
Путин направил Бердымухамедову поздравление с днем рождения Путин направил Бердымухамедову поздравление с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил поздравление председателю Халк маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову с днем рождения. Текст послания распространила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Президент России Владимир Путин направил поздравление председателю Халк маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову с днем рождения. Текст послания распространила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

"Своей многолетней государственной деятельностью вы снискали искреннее уважение граждан Туркменистана и весьма значительный авторитет на международной арене. Высоко ценим ваши усилия по наращиванию многоплановых взаимовыгодных связей между нашими государствами. Примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения", - указал глава российского государства.

Путин уверен, что отношения Москвы и Ашхабада продолжат поступательно развиваться в духе углубленного стратегического партнерства на благо дружественных народов двух стран, в интересах обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе.

Российский лидер пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья, благополучия и успехов.

В понедельник Бердымухамедову исполнилось 69 лет.

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