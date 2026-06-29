Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 июня 2026 / 14:42
КОТИРОВКИ
USD
29/06
77.0611
EUR
29/06
87.4027
Новости часа
Путин: главная задача – освобождение Донбасса и Новороссии Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США
Москва
29 июня 2026 / 14:42
Котировки
USD
29/06
currency
77.0611
0.0000
EUR
29/06
currency
87.4027
0.0000
Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США
Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США
29 июня 2026 / 12:59
Политолог Шаповалов: Польша и Украина помирятся на почве борьбы с Россией
Политолог Шаповалов: Польша и Украина помирятся на почве борьбы с Россией
29 июня 2026 / 12:55
Япония активизирует использование ИИ в военной сфере
Япония активизирует использование ИИ в военной сфере
29 июня 2026 / 08:07
Главная задача –
освобождение Донбасса и Новороссии
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Союз России и Белоруссии / Многополярный мир
Политика
CCTV: Си Цзиньпин принимает Лукашенко в Пекине
CCTV: Си Цзиньпин принимает Лукашенко в Пекине CCTV: Си Цзиньпин принимает Лукашенко в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник утром принял президента Белоруссии Александра Лукашенко в Пекине. Об этом информировало Центральное телевидение Китая (CCTV).

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник утром принял президента Белоруссии Александра Лукашенко в Пекине. Об этом информировало Центральное телевидение Китая (CCTV).

Сообщается, что встреча прошла в государственной резиденции "Дяоюйтай". 

В ходе общения с белорусским лидером Си Цзиньпин отметил, что отношения Пекина и Минска находятся на историческом пике.

"Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик", - цитирует его слова близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко, со своей стороны, заявил, что очень ценит столь положительную характеристику взаимоотношений. "Это то, о чем мы с вами говорили. И, может быть, в какой-то степени мечтали накануне этого глобального сотрудничества между Беларусью и Китаем", - указал он.

Ожидается, что лидеры КНР и Белоруссии продолжат общение за традиционным семейным обедом. "Пул первого" обращает внимание, что этот формат выходит далеко за рамки дипломатического протокола и свидетельствует об особом личном доверии.

26 июня Лукашенко посетил в Россию, где встретился с президентом Владимиром Путиным. 28 июня глава белорусского государства отправился с комплексным визитом в Юго-Восточную и Восточную Азию. Ранее стало известно, что в его командировочном графике - три страны. 

  • new_top
Также по теме:
26.06.2026 18:16
Президент Белоруссии направился с рабочим визитом в Россию
26.06.2026 11:39
Лукашенко отметил, что с участием Белоруссии качество войны изменится
25.06.2026 19:59
Лукашенко заверил, что Белоруссия в любом случае будет с Россией
25.06.2026 16:59
Лукашенко считает, что народы России, Белоруссии и Украины рано или поздно будут вместе
24.06.2026 15:14
В ОДКБ указали на обострение ситуации на границе Украины и Белоруссии
23.06.2026 15:59
Лукашенко заявил о подготовке встречи с Путиным
22.06.2026 15:14
Песков: угрозы Зеленского в адрес Минска являются вмешательством во внутренние дела
19.06.2026 20:28
Зеленский выступил с очередными угрозами в адрес Белоруссии
19.06.2026 15:59
В Белоруссии штраф за пропаганду гомосексуализма составит $3 тыс.
18.06.2026 14:28
Лукашенко считает провокацией атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области
Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США
Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США
Политолог Шаповалов: Польша и Украина помирятся на почве борьбы с Россией
Политолог Шаповалов: Польша и Украина помирятся на почве борьбы с Россией
Япония активизирует использование ИИ в военной сфере
Япония активизирует использование ИИ в военной сфере
Главная задача –
освобождение Донбасса и Новороссии
Владимир Путин
Все интервью
13:21
Путин: главная задача – освобождение Донбасса и Новороссии
12:43
Глава МИД Эстонии: ряд стран ЕС не хотел бы продолжать оказывать давление на РФ
12:29
CNN: Мадуро обратился к жителям Венесуэлы с цитатой из Библии
12:15
"Купол Донбасса" за сутки нейтрализовал 34 дрона над ДНР
11:57
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
11:28
CCTV: Си Цзиньпин принимает Лукашенко в Пекине
11:17
Путин направил Бердымухамедову поздравление с днем рождения
10:57
Потомок Отто фон Бисмарка считает, что войны между Россией и Европой не будет
10:39
Пакистан сообщил о ликвидации 29 боевиков на границе с Афганистаном
10:22
Трамп считает коммунизм главной угрозой после мировых войн и терактов
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО