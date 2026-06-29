CCTV: Си Цзиньпин принимает Лукашенко в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник утром принял президента Белоруссии Александра Лукашенко в Пекине. Об этом информировало Центральное телевидение Китая (CCTV).

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник утром принял президента Белоруссии Александра Лукашенко в Пекине. Об этом информировало Центральное телевидение Китая (CCTV).

Сообщается, что встреча прошла в государственной резиденции "Дяоюйтай".

В ходе общения с белорусским лидером Си Цзиньпин отметил, что отношения Пекина и Минска находятся на историческом пике.

"Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик", - цитирует его слова близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко, со своей стороны, заявил, что очень ценит столь положительную характеристику взаимоотношений. "Это то, о чем мы с вами говорили. И, может быть, в какой-то степени мечтали накануне этого глобального сотрудничества между Беларусью и Китаем", - указал он.

Ожидается, что лидеры КНР и Белоруссии продолжат общение за традиционным семейным обедом. "Пул первого" обращает внимание, что этот формат выходит далеко за рамки дипломатического протокола и свидетельствует об особом личном доверии.

26 июня Лукашенко посетил в Россию, где встретился с президентом Владимиром Путиным. 28 июня глава белорусского государства отправился с комплексным визитом в Юго-Восточную и Восточную Азию. Ранее стало известно, что в его командировочном графике - три страны.