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Российский рынок акций снижается на открытии торгов
Российский рынок акций снижается на открытии торгов Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций отметился снижением на открытии основной торговой сессии 29 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост.

Российский рынок акций отметился снижением на открытии основной торговой сессии 29 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,76% и торговались на уровне 2 268,34 и 927,29 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Московской биржи рос на 7,85 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,5675 рубля.

К 10:45 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и составлял 2 255,35 пункта (-1,32%), индекс РТС находился на уровне 921,98 пункта (-1,32%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлил рост до 11,515 рубля (+2,6 копейки).

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