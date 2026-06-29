Российский рынок акций отметился снижением на открытии основной торговой сессии 29 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост.
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Экономика
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
29 июня 2026 / 11:57
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Российский рынок акций отметился снижением на открытии основной торговой сессии 29 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост.
По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,76% и торговались на уровне 2 268,34 и 927,29 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Московской биржи рос на 7,85 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,5675 рубля.
К 10:45 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и составлял 2 255,35 пункта (-1,32%), индекс РТС находился на уровне 921,98 пункта (-1,32%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлил рост до 11,515 рубля (+2,6 копейки).
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