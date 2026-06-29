Система защиты неба "Купол Донбасса" сбила 34 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки, заявили в Штабе обороны ДНР.
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Безопасность
"Купол Донбасса" за сутки нейтрализовал 34 дрона над ДНР
29 июня 2026 / 12:15
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Система защиты неба "Купол Донбасса" сбила 34 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки, заявили в Штабе обороны ДНР.
"За минувшие сутки над территорией Донецкой Народной Республики системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 34 дрона противника", - говорится в сообщении.
Днем ранее сообщалось о восьми нейтрализованных беспилотниках.
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