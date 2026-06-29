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Безопасность
"Купол Донбасса" за сутки нейтрализовал 34 дрона над ДНР
"Купол Донбасса" за сутки нейтрализовал 34 дрона над ДНР "Купол Донбасса" за сутки нейтрализовал 34 дрона над ДНР

Система защиты неба "Купол Донбасса" сбила 34 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки, заявили в Штабе обороны ДНР.

Система защиты неба "Купол Донбасса" сбила 34 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки, заявили в Штабе обороны ДНР.

"За минувшие сутки над территорией Донецкой Народной Республики системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 34 дрона противника", - говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось о восьми нейтрализованных беспилотниках.

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