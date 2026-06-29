CNN: Мадуро обратился к жителям Венесуэлы с цитатой из Библии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, ожидающий суда в США, обратился к пережившим два землетрясения жителям страны с посланием, процитировав строчки из Библии, передает телеканал CNN .

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, ожидающий суда в США, обратился к пережившим два землетрясения жителям страны с посланием, процитировав строчки из Библии, передает телеканал CNN.

"Мы с Силией возносим молитвы за погибших, раненых, пропавших без вести, за их семьи и за всех тех, кто каждую минуту продолжает бороться за спасение жизней", - приводит телеканал слова Мадуро.

В своем обращении он процитировал 25-ю главу Евангелия от Матфея: "Когда же мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе? Царь ответит: "Истинно говорю вам: все, что вы сделали одному из наименьших братьев Моих, вы сделали Мне".

Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня: с разницей около 40 секунд было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй.

3 января текущего года США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли президента республики Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Их обвиняют в причастности к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали.

В настоящее время функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.