Министр обороны России провел встречу с военкорами

Ситуация, касающаяся защиты от атак БПЛА российских регионов и зоны СВО, меняется примерно каждые 2-3 месяца. Об этом заявил 29 июня министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с военкорами. Эшелонированная система защиты от атак беспилотников противника выстроена во всех группировках войск в зоне СВО. Активно внедряются мобильные огневые группы для защиты от дронов.

Ситуация, касающаяся защиты от атак БПЛА российских регионов и зоны СВО, меняется примерно каждые 2-3 месяца. Об этом заявил 29 июня министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с военкорами. Эшелонированная система защиты от атак беспилотников противника выстроена во всех группировках войск в зоне СВО. Активно внедряются мобильные огневые группы для защиты от дронов.

Андрей Белоуса сообщил также, что единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности по атакам беспилотников создается в России с апреля: "примерно начиная с апреля месяца, начали активно создавать единую информационную среду для повышения ситуационной осведомленности. У меня сейчас жесткое совершенно условие, что не существует РЛС, если ее не видно в общей системе. У нас стало внедряться активно, начиная с тактического звена и дальше, программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цели, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее". При этом уже выдали большое количество планшетов непосредственно расчетам, командирам расчетов и в боевые машины: "Все это увязывается в единую [систему]: боевая машина, мобильно-огневая группа, пункты управления, РЛС".

Касаясь использования искусственного интеллекта (ИИ), министр отметил, что ИИ в российских дронах применяется для распознавания образов и автозахвата целей, навигации: "В дронах искусственный интеллект в основном применяется в двух ипостасях. Значит, первое - это все, что касается распознавания образов и автозахват целей. И второе - это навигация. Нейросетки должны обучаться. Для этого мы сейчас активно внедряем DC везде и создаем витрину данных. Ее создали уже, просто она сейчас наполняется из DC, куда сбрасывают все данные. DC сейчас во все группировки внедряется".

По словам главы оборонного ведомства России, ИИ активно внедряется и в противовоздушную оборону, результат должен быть реализован к ноябрю: "Большой куст искусственного интеллекта - это поддержка принятия решений. Мы уже сейчас активно этим занимаемся, я имею в виду в ПВО. Это один из семи проектов, которые мы должны реализовать до конца этого года. Будем вместе с рядом гражданских компаний, по крайней мере с одной. Мы все это активно развиваем, и результат должен быть реализован к ноябрю".

Белоусов подчеркнул, что эффективность применения дронов у войск беспилотных систем примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов: "Войска беспилотных систем - там не расчеты воюют, там воюют подразделения. Подразделению ставят задачи: изолировать район, перерезать пути снабжения. Вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов, по данным DC, примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов".

Касаясь проблемы финансирования технико-эксплуатационных частей, так называемых лабораторий или мастерских в зоне СВО, министр проинформировал военкоров, что: "практически в каждой более-менее крупной части, уж в дивизии-то точно, в ТЭЧах (технико-эксплуатационная часть) эта работа налажена на потоке. Более того, мы ее поддерживаем, и уже я за свою бытность министром дважды увеличивал финансирование ТЭЧей именно для того, чтобы они закупали комплектующие, запчасти, 3D-принтеры, расходные материалы, чтобы дорабатывать под себя технику, которая им приходит. Это абсолютно нормальная история. А что касается НРТК, то она еще и необходимая".