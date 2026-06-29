Глава МИД Эстонии: ряд стран ЕС не хотел бы продолжать оказывать давление на РФ

Ряд государств Европейского союза может выступать против дальнейшего давления на Россию ради участия в будущих переговорах по Украине. Такое мнение выразил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью газете The Financial Times (FT).

Ряд государств Европейского союза может выступать против дальнейшего давления на Россию ради участия в будущих переговорах по Украине. Такое мнение выразил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью газете The Financial Times (FT).

"Наверняка у нас в Евросоюзе есть много стран, которые выступили бы против дальнейшего давления на Россию. Они скажут, что, если в случае переговоров мы станем посредниками, то следует сохранять нейтралитет. Они скажут, что скоро установится мир, что будет заключена сделка", - указал он.

Цахкна считает, что это "опасная тропа". По его словам, обсуждение кандидатуры потенциального представителя ЕС на переговорах с Россией "делу не помогает". "Прежде чем Европа решит, кто должен нас представлять, мы должны сначала договориться о сути послания, а уже потом обсуждать вопрос о том, кто будет его передавать", - отметил глава МИД.

Некоторое время назад министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал как "абсолютно несерьезные и абсолютно неадекватные" попытки европейских политиков представить дело так, будто без участия Европы добиться урегулирования конфликта вокруг Украины невозможно и будто Москва тормозит начало переговоров.