Киевский режим наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики и потворствует увеличению транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Киевский режим наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики и потворствует увеличению транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Согласно поступающим в СВР данным, силовые структуры Украины сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу", - следует из сообщения, размещенного на сайте СВР.

Подчеркивается, что интерес со стороны Киева очевиден. "Погрязший в коррупции режим Владимира Зеленского стремится получить дополнительный доход, особенно в условиях неспособности западных спонсоров удовлетворять все его неуемные запросы. В Киеве также ценят помощь латиноамериканских наркокартелей в деле привлечения в ВСУ новых наемников", - говорится в сообщении.

"Вместе с тем ведущие преступные группировки Латинской Америки стремятся расширить географию поставок наркотических средств, в том числе фентанила, ввиду активизации антинаркотической кампании в США", - указали в пресс-бюро.

В СВР уточнили, что основной перевалочной базой на канале наркотранзита в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области. "Кроме того, интерес для латиноамериканских наркокартелей представляет доступ к украинскому "черному рынку" оружия", - добавили там.