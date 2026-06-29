Российские ВС освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС освободили Богодаровку в Днепропетровской области
29 июня 2026 / 13:16
© Юрий Смитюк/ ТАСС
Российские ВС освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что задачу выполнили подразделения группировки войск "Восток". В российском оборонном ведомстве также заявили о продвижении вглубь обороны противника.
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