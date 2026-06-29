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Российские ВС освободили Богодаровку в Днепропетровской области
Российские ВС освободили Богодаровку в Днепропетровской области Российские ВС освободили Богодаровку в Днепропетровской области

Российские ВС освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские ВС освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что задачу выполнили подразделения группировки войск "Восток". В российском оборонном ведомстве также заявили о продвижении вглубь обороны противника.

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Владимир Путин
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