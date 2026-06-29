Роскачество назвало самые популярные у жителей страны безалкогольные напитки

Самыми популярными безалкогольными напитками у жителей России оказались соки и нектары из фруктов - их предпочитают 75% респондентов. Об этом свидетельствуют данные исследования Роскачества, передает ТАСС .

Самыми популярными безалкогольными напитками у жителей России оказались соки и нектары из фруктов - их предпочитают 75% респондентов. Об этом свидетельствуют данные исследования Роскачества, передает ТАСС.

Как отмечается, второе место занимает компот (64%), а третье - квас (61%). Газированные напитки и морс выбирают 56% и 55% граждан соответственно. Соки и нектары из овощей популярны у 35% россиян. Четверть опрошенных назвали энергетические напитки. Витаминизированные напитки выбирают 13% участников исследования.

Вместе с тем безалкогольное пиво популярно у 22% респондентов, безалкогольный глинтвейн - у 8%. Еще 5% россиян ответили, что пьют безалкогольное вино.

Исследование проводилось с участием 1,2 тыс. жителей городов с населением более 100 тыс. человек во всех федеральных округах страны.