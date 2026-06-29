Иран и Катар условились о разблокировке $6 млрд активов

Иран и Катар согласовали разблокировку $6 млрд из общей суммы в $12 млрд иранских активов, находящихся в эмирате. Такое заявление сделал президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

Иран и Катар согласовали разблокировку $6 млрд из общей суммы в $12 млрд иранских активов, находящихся в эмирате. Такое заявление сделал президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

"Согласно достигнутым договоренностям, $6 млрд из общей суммы в $12 млрд иранских средств, находящихся в Катаре, будут разблокированы и возвращены в страну. Кроме того, продолжается работа по возвращению оставшейся части этих средств", - цитирует Пезешкиана президентская пресс-служба.

20 июня газета The Wall Street Journal информировала о том, что США во взаимодействии с Катаром работают над механизмом использования Ираном части его замороженных активов для закупки гуманитарных товаров. По данным издания, первоначально исламская республика может получить доступ к хранящимся в Катаре $6 млрд.