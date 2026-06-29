В Красноярском крае площадь лесных пожаров за сутки увеличилась на 20 тыс. га

Площадь пожаров в Красноярском крае, где в лесах действует режим ЧС, за прошедшие сутки увеличилась на 20 тыс. га, до 275 тыс. га. Об этом информировал лесопожарный центр региона.

Площадь пожаров в Красноярском крае, где в лесах действует режим ЧС, за прошедшие сутки увеличилась на 20 тыс. га, до 275 тыс. га. Об этом информировал лесопожарный центр региона.

Согласно оперативным данным на утро 28 июня, в Красноярском крае действовало 186 пожаров на площади 254 тыс. га. Возгорания были в шести округах региона.

"По оперативной информации на 08:12 29 июня 2026 года на территории края действует лесных пожаров - 178, на общей площади - 275 391,6 га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении задействованы 1 735 человек, а также 28 единиц техники", - следует из сообщения. Лес горит в шести округах на севере Красноярского края.

В настоящее время на севере края наблюдается жаркая сухая погода без осадков, с сильным ветром и высокой грозовой активностью. По прогнозам Среднесибирского УГМС, в регионе ожидается ветер до 25 м/с, на севере края будет до 33 градусов выше нуля.