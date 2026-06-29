Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во второй день присоединился к переговорам президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, так как обсуждались совместные проекты Союзного государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
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Политика
Песков заявил, что к Путину и Лукашенко на Валдае присоединился Мишустин
29 июня 2026 / 14:14
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во второй день присоединился к переговорам президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, так как обсуждались совместные проекты Союзного государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
"Повестка дня вполне понятная: это, в первую очередь, двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество. Именно поэтому во второй день к президентам присоединился председатель правительства России. Разговор носил весьма предметный характер, потому что, разумеется, обилие совместных проектов, которые на повестке дня Союзного государства, они требуют конкретики", - указал представитель Кремля.
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