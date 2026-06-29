Эрдоган считает, что НАТО важно усилить сдерживающую роль и солидарность

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в нынешних геополитических обстоятельствах возросло значение сдерживающего потенциала НАТО и внутренней солидарности альянса.

По его словам, войны меняют представление о безопасности. "В текущих условиях еще большее значение приобретают усиление сдерживающего потенциала НАТО и укрепление солидарности между союзниками. Нынешняя геополитическая ситуация повысила важность роли НАТО", - сказал Эрдоган в ходе парламентского саммита НАТО в Стамбуле.

Он отметил, что "Турция лучше всего понимает дух новой эпохи". "Имея сухопутную границу протяженностью более 1 800 км с кризисными регионами, Турция благодаря своей сильной армии, современным военным возможностям и развитой оборонной промышленности уже более 70 лет находится в авангарде союзников, вносящих вклад в безопасность НАТО", - сказал турецкий лидер.

Что касается намеченного на 7-8 июля саммита НАТО в Анкаре, он обратил внимание, что "к нему проявляют огромный интерес не только союзники, но и весь мир". "В рамках комплексного подхода НАТО к безопасности мы оценим глобальные и региональные события, особенно на Украине, в Персидском заливе и в Палестине. В этой связи мы продолжим оказывать необходимую поддержку вместе с Пакистаном и Катаром, а также другими дружественными и братскими странами, для реализации окончательного решения вопроса о прекращении огня между США и Ираном", - указал Эрдоган.

Вместе с тем он подчеркнул, что в Анкаре "внимательно следят за атаками Израиля на Ливан, которые подрывают достигнутые договоренности". Говоря о действиях еврейского государства, Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает на поддержку со стороны членов НАТО в целях предотвращения провокаций Тель-Авива, "который рассматривает стабильность в регионе как угрозу собственной безопасности".

"В основе напряженности на Ближнем Востоке лежит палестинская проблема. К сожалению, прочный мир в нашем регионе невозможен без прекращения оккупации и продолжающегося захвата земель Израилем", - заключил он.