Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 июня 2026 / 17:46
КОТИРОВКИ
USD
29/06
77.0611
EUR
29/06
87.4027
Новости часа
Xinhua: число летальных исходов от лихорадки денге в Шри-Ланке достигло 31 МИД Азербайджана призвал Израиль пересмотреть резолюцию о признании геноцида армян
Москва
29 июня 2026 / 17:46
Котировки
USD
29/06
currency
77.0611
0.0000
EUR
29/06
currency
87.4027
0.0000
Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США
Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США
29 июня 2026 / 12:59
Политолог Шаповалов: Польша и Украина помирятся на почве борьбы с Россией
Политолог Шаповалов: Польша и Украина помирятся на почве борьбы с Россией
29 июня 2026 / 12:55
Япония активизирует использование ИИ в военной сфере
Япония активизирует использование ИИ в военной сфере
29 июня 2026 / 08:07
Главная задача –
освобождение Донбасса и Новороссии
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Интеграция / Внешняя политика / Многополярный мир
Интеграция
Эрдоган считает, что НАТО важно усилить сдерживающую роль и солидарность
Эрдоган считает, что НАТО важно усилить сдерживающую роль и солидарность Эрдоган считает, что НАТО важно усилить сдерживающую роль и солидарность

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в нынешних геополитических обстоятельствах возросло значение сдерживающего потенциала НАТО и внутренней солидарности альянса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в нынешних геополитических обстоятельствах возросло значение сдерживающего потенциала НАТО и внутренней солидарности альянса.

По его словам, войны меняют представление о безопасности. "В текущих условиях еще большее значение приобретают усиление сдерживающего потенциала НАТО и укрепление солидарности между союзниками. Нынешняя геополитическая ситуация повысила важность роли НАТО", - сказал Эрдоган в ходе парламентского саммита НАТО в Стамбуле.

Он отметил, что "Турция лучше всего понимает дух новой эпохи". "Имея сухопутную границу протяженностью более 1 800 км с кризисными регионами, Турция благодаря своей сильной армии, современным военным возможностям и развитой оборонной промышленности уже более 70 лет находится в авангарде союзников, вносящих вклад в безопасность НАТО", - сказал турецкий лидер.

Что касается намеченного на 7-8 июля саммита НАТО в Анкаре, он обратил внимание, что "к нему проявляют огромный интерес не только союзники, но и весь мир". "В рамках комплексного подхода НАТО к безопасности мы оценим глобальные и региональные события, особенно на Украине, в Персидском заливе и в Палестине. В этой связи мы продолжим оказывать необходимую поддержку вместе с Пакистаном и Катаром, а также другими дружественными и братскими странами, для реализации окончательного решения вопроса о прекращении огня между США и Ираном", - указал Эрдоган.

Вместе с тем он подчеркнул, что в Анкаре "внимательно следят за атаками Израиля на Ливан, которые подрывают достигнутые договоренности". Говоря о действиях еврейского государства, Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает на поддержку со стороны членов НАТО в целях предотвращения провокаций Тель-Авива, "который рассматривает стабильность в регионе как угрозу собственной безопасности".

"В основе напряженности на Ближнем Востоке лежит палестинская проблема. К сожалению, прочный мир в нашем регионе невозможен без прекращения оккупации и продолжающегося захвата земель Израилем", - заключил он.

  • new_top
Также по теме:
26.06.2026 17:15
Фон дер Ляйен в начале июля планирует посетить Азербайджан и Армению
24.06.2026 16:45
Песков заявил, что только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны
23.06.2026 13:59
Шойгу отметил важность наращивания коллективных усилий БРИКС в здравоохранении
23.06.2026 12:17
Ван И заявил, что БРИКС может выйти на новые договоренности по безопасности
22.06.2026 18:30
Путин принял в Кремле президента Южной Осетии
22.06.2026 13:59
Песков: Стармер был сторонником поддержания отношений с Россией на нулевом уровне
18.06.2026 20:46
Литва предложила Китаю восстановить дипломатические отношения
18.06.2026 19:14
Путин: саммит Россия - АСЕАН прошел в дружеской атмосфере
18.06.2026 14:58
Путин отметил, что результаты сотрудничества России с АСЕАН налицо
18.06.2026 14:44
Фидан заявил о готовности Турции к нормализации отношений с Арменией
Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США
Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США
Политолог Шаповалов: Польша и Украина помирятся на почве борьбы с Россией
Политолог Шаповалов: Польша и Украина помирятся на почве борьбы с Россией
Япония активизирует использование ИИ в военной сфере
Япония активизирует использование ИИ в военной сфере
Главная задача –
освобождение Донбасса и Новороссии
Владимир Путин
Все интервью
15:59
Xinhua: число летальных исходов от лихорадки денге в Шри-Ланке достигло 31
15:45
МИД Азербайджана призвал Израиль пересмотреть резолюцию о признании геноцида армян
15:30
Президент РФ поздравил сограждан с Днем кораблестроителя
15:13
В Эстонии заявили о готовности терпеть падения БПЛА Украины на своей территории
14:59
Brand Analytics: репетиторы превратились в одну из обязательных статьей расходов семей
14:46
ВС РФ нанесли удар по местам хранения и запуска дальних беспилотников ВСУ
14:31
Эрдоган считает, что НАТО важно усилить сдерживающую роль и солидарность
14:14
Песков заявил, что к Путину и Лукашенко на Валдае присоединился Мишустин
13:58
В Красноярском крае площадь лесных пожаров за сутки увеличилась на 20 тыс. га
13:45
Иран и Катар условились о разблокировке $6 млрд активов
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО