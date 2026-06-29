ВС РФ нанесли удар по местам хранения и запуска дальних беспилотников ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 137 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 137 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах", - говорится в сообщении.