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ВС РФ нанесли удар по местам хранения и запуска дальних беспилотников ВСУ
ВС РФ нанесли удар по местам хранения и запуска дальних беспилотников ВСУ ВС РФ нанесли удар по местам хранения и запуска дальних беспилотников ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 137 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 137 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах", - говорится в сообщении. 

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освобождение Донбасса и Новороссии
Владимир Путин
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