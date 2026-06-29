Российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 137 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Политолог Шаповалов: Польша и Украина помирятся на почве борьбы с Россией
29 июня 2026 / 12:55
Япония активизирует использование ИИ в военной сфере
29 июня 2026 / 08:07
Безопасность
ВС РФ нанесли удар по местам хранения и запуска дальних беспилотников ВСУ
29 июня 2026 / 14:46
© Андрей Рубцов/ ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 137 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах", - говорится в сообщении.
Также по теме:
29.06.2026 13:16Российские ВС освободили Богодаровку в Днепропетровской области
26.06.2026 15:45Россия и Украина провели обмен пленными
26.06.2026 10:18Дания не будет выдавать ВНЖ украинцам мобилизационного возраста
25.06.2026 21:59ЕС будет платить €3 млрд в год как проценты по кредиту для Киева
Актуально