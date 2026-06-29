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Brand Analytics: репетиторы превратились в одну из обязательных статьей расходов семей
Brand Analytics: репетиторы превратились в одну из обязательных статьей расходов семей Brand Analytics: репетиторы превратились в одну из обязательных статьей расходов семей

Репетиторы и онлайн-подготовка к ЕГЭ описываются в социальных медиа как почти обязательное условие успешной сдачи экзаменов. Об этом со ссылкой на данные исследования Brand Analytics сообщает ТАСС.

Репетиторы и онлайн-подготовка к ЕГЭ описываются в социальных медиа как почти обязательное условие успешной сдачи экзаменов. Об этом со ссылкой на данные исследования Brand Analytics сообщает ТАСС.

"Репетиторы, спецкурсы и онлайн-подготовка к ЕГЭ часто описываются как традиционная часть школьной жизни. Для многих семей это уже почти обязательное условие подготовки. Из-за этого семьи, которые не могут оплатить репетиторов, оказываются в менее выгодном положении. Отдельно пользователи обсуждают и натаскивание на экзамен без глубокого понимания предмета. В таких историях школьник может поступить в сильный вуз, но уже на первой сессии столкнуться с трудностями", - следует из материалов исследования.

Исследование проводилось на анализе пользовательского контента - личных мнений, историй и комментариев. Проанализировано свыше 3 млрд русскоязычных публичных сообщений, опубликованных в период с 15 апреля по 15 мая текущего года.

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Владимир Путин
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