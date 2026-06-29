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Безопасность
В Эстонии заявили о готовности терпеть падения БПЛА Украины на своей территории
В Эстонии заявили о готовности терпеть падения БПЛА Украины на своей территории В Эстонии заявили о готовности терпеть падения БПЛА Украины на своей территории

Эстония готова терпеть падения беспилотных летательных аппаратов Украины на территории государств НАТО, если такова цена атак на Россию. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью газете Financial Times (FT).

Эстония готова терпеть падения беспилотных летательных аппаратов Украины на территории государств НАТО, если такова цена атак на Россию. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью газете Financial Times (FT).

"Безусловно, такие инциденты нас не радуют. Но мы не просим Украину остановиться", - отметил он.

На прошлой неделе стало известно, что местный житель эстонской волости Рыуге обнаружил в поле упавший БПЛА, начиненный 5 кг взрывчатки. Согласно данным Департамента полиции безопасности Эстонии, украинский БПЛА мог упасть в ходе атаки на РФ 3 июня.

В пресс-службе правительства Санкт-Петербурга 3 июня информировали о том, что беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города.

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