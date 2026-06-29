Президент РФ поздравил сограждан с Днем кораблестроителя

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с профессиональным праздником - Днем кораблестроителя.

"Сегодня судостроительная отрасль решает важные задачи, нацеленные на обновление флота, достижение технологического суверенитета, обеспечение обороноспособности страны. Отмечу весомый вклад судостроителей в реализацию государственного оборонного заказа, пополнение ВМФ надводными и подводными кораблями нового поколения", - следует из текста послания, размещенного на сайте Кремля.

"Большое внимание уделяется гражданским судам различного назначения. Продолжается создание крупнейшей в истории серии атомных ледоколов, которые обеспечат круглогодичную навигацию по Северному морскому пути и Трансарктическому транспортному коридору", - подчеркнул глава государства.

По его словам, Россия по праву гордится выдающимися достижениями многих поколений судостроителей. "Их самоотверженным трудом и талантом укреплялась мощь России в качестве морской державы, создавался Военно-морской флот, который в нынешнем году отмечает свое 330-летие", - отметил Путин.

Он выразил уверенность, что отечественные корабелы - коллективы верфей, заводов и конструкторских бюро - будут и впредь достойно выполнять намеченные планы, а также пожелал сотрудникам и ветеранам судостроительной отрасли всего самого доброго.