МИД Азербайджана призвал Израиль пересмотреть резолюцию о признании геноцида армян

МИД Азербайджана призвал руководство Израиля пересмотреть принятое решение о признании геноцидом событий начала ХХ века в Османской империи.

МИД Азербайджана призвал руководство Израиля пересмотреть принятое решение о признании геноцидом событий начала ХХ века в Османской империи.

"Искажение исторических реалий, связанных с событиями 1915 года, превращение сложных исторических процессов в предмет политических решений без должной правовой и научной основы являются неприемлемыми. Решение правительства Израиля, касающееся так называемого геноцида армян, вызывает серьезную обеспокоенность", - следует из комментария ведомства, размещенного на сайте МИД.

Подчеркивается, что такого рода действия "не способствуют примирению и взаимопониманию, а, напротив, ведут к дальнейшему углублению существующих противоречий и препятствуют усилиям, нацеленным на достижение устойчивого мира и согласия в регионе".

"Призываем правительство Израиля пересмотреть принятое решение", - указали в МИД.

Правительство еврейского государства 28 июня одобрило резолюцию с признанием геноцидом событий начала XX века в Османской империи, повлекших за собой массовую гибель армян.