Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 июня 2026 / 17:46
КОТИРОВКИ
USD
29/06
77.0611
EUR
29/06
87.4027
Новости часа
Xinhua: число летальных исходов от лихорадки денге в Шри-Ланке достигло 31 МИД Азербайджана призвал Израиль пересмотреть резолюцию о признании геноцида армян
Москва
29 июня 2026 / 17:46
Котировки
USD
29/06
currency
77.0611
0.0000
EUR
29/06
currency
87.4027
0.0000
Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США
Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США
29 июня 2026 / 12:59
Политолог Шаповалов: Польша и Украина помирятся на почве борьбы с Россией
Политолог Шаповалов: Польша и Украина помирятся на почве борьбы с Россией
29 июня 2026 / 12:55
Япония активизирует использование ИИ в военной сфере
Япония активизирует использование ИИ в военной сфере
29 июня 2026 / 08:07
Главная задача –
освобождение Донбасса и Новороссии
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Восточный вектор / Проблемы Израиля
Политика
МИД Азербайджана призвал Израиль пересмотреть резолюцию о признании геноцида армян
МИД Азербайджана призвал Израиль пересмотреть резолюцию о признании геноцида армян МИД Азербайджана призвал Израиль пересмотреть резолюцию о признании геноцида армян

МИД Азербайджана призвал руководство Израиля пересмотреть принятое решение о признании геноцидом событий начала ХХ века в Османской империи.

МИД Азербайджана призвал руководство Израиля пересмотреть принятое решение о признании геноцидом событий начала ХХ века в Османской империи.

"Искажение исторических реалий, связанных с событиями 1915 года, превращение сложных исторических процессов в предмет политических решений без должной правовой и научной основы являются неприемлемыми. Решение правительства Израиля, касающееся так называемого геноцида армян, вызывает серьезную обеспокоенность", - следует из комментария ведомства, размещенного на сайте МИД.

Подчеркивается, что такого рода действия "не способствуют примирению и взаимопониманию, а, напротив, ведут к дальнейшему углублению существующих противоречий и препятствуют усилиям, нацеленным на достижение устойчивого мира и согласия в регионе".

"Призываем правительство Израиля пересмотреть принятое решение", - указали в МИД.

Правительство еврейского государства 28 июня одобрило резолюцию с признанием геноцидом событий начала XX века в Османской империи, повлекших за собой массовую гибель армян.

  • new_top
Также по теме:
29.06.2026 13:45
Иран и Катар условились о разблокировке $6 млрд активов
22.06.2026 16:33
Число жертв израильских атак в Ливане возросло до 4 106
18.06.2026 12:47
Число погибших в результате атак Израиля в Ливане возросло до 3 884
16.06.2026 11:40
В Ливане сообщили, что число погибших в результате атак Израиля достигло 3 798
15.06.2026 16:44
Fars: Иран не будет требовать плату за проход Ормузского пролива в течение 60 дней
11.06.2026 14:45
Иран закрыл Ормузский пролив до последующего уведомления
11.06.2026 12:59
Fox: США выпустили по Ирану 49 ракет Tomahawk
10.06.2026 19:15
Нетаньяху заявил, что Эрдоган является диктатором-антисемитом
10.06.2026 18:45
Цены на нефть выросли после заявлений Трампа про Иран
09.06.2026 13:59
Трамп заявил, что Израиль и Иран прекратили обмен ударами на неделю
Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США
Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США
Политолог Шаповалов: Польша и Украина помирятся на почве борьбы с Россией
Политолог Шаповалов: Польша и Украина помирятся на почве борьбы с Россией
Япония активизирует использование ИИ в военной сфере
Япония активизирует использование ИИ в военной сфере
Главная задача –
освобождение Донбасса и Новороссии
Владимир Путин
Все интервью
15:59
Xinhua: число летальных исходов от лихорадки денге в Шри-Ланке достигло 31
15:45
МИД Азербайджана призвал Израиль пересмотреть резолюцию о признании геноцида армян
15:30
Президент РФ поздравил сограждан с Днем кораблестроителя
15:13
В Эстонии заявили о готовности терпеть падения БПЛА Украины на своей территории
14:59
Brand Analytics: репетиторы превратились в одну из обязательных статьей расходов семей
14:46
ВС РФ нанесли удар по местам хранения и запуска дальних беспилотников ВСУ
14:31
Эрдоган считает, что НАТО важно усилить сдерживающую роль и солидарность
14:14
Песков заявил, что к Путину и Лукашенко на Валдае присоединился Мишустин
13:58
В Красноярском крае площадь лесных пожаров за сутки увеличилась на 20 тыс. га
13:45
Иран и Катар условились о разблокировке $6 млрд активов
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО