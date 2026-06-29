Xinhua: число летальных исходов от лихорадки денге в Шри-Ланке достигло 31

Число случаев смерти из-за лихорадки денге в Шри-Ланке увеличилось до 31, с начала года число случаев заражения среди жителей составило более 52 тыс. Об этом информировало агентство Xinhua .

Число случаев смерти из-за лихорадки денге в Шри-Ланке увеличилось до 31, с начала года число случаев заражения среди жителей составило более 52 тыс. Об этом информировало агентство Xinhua.

Согласно данным Национального отдела по контролю за денге (NDCU), вспышка лихорадки в островном государстве стала самой масштабной за последние годы. Вирусное заболевание, переносчиками которого являются комары, достигло критического уровня в западных провинциях Шри-Ланки и столице Коломбо, где выявлено более половины случаев заражения.

Власти связывают рост заболеваемости с последствиями мощного тропического циклона "Дитва", обрушившегося на Шри-Ланку в ноябре прошлого года. Затопленные территории создали условия для массового размножения комаров.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в последние годы денге стала стремительно распространяющейся инфекцией во всех регионах ВОЗ. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. Обычно более 80% случаев протекает легко или бессимптомно. Однако вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое способно развиваться в потенциально смертельное осложнение.