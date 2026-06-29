Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 июня 2026 / 19:18
КОТИРОВКИ
USD
29/06
77.0611
EUR
29/06
87.4027
Новости часа
Фильм "Майкл" стал лидером российского кинопроката Тбилиси и Астана подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Москва
29 июня 2026 / 19:18
Котировки
USD
29/06
currency
77.0611
0.0000
EUR
29/06
currency
87.4027
0.0000
Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США
Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США
29 июня 2026 / 12:59
Политолог Шаповалов: Польша и Украина помирятся на почве борьбы с Россией
Политолог Шаповалов: Польша и Украина помирятся на почве борьбы с Россией
29 июня 2026 / 12:55
Япония активизирует использование ИИ в военной сфере
Япония активизирует использование ИИ в военной сфере
29 июня 2026 / 08:07
Главная задача –
освобождение Донбасса и Новороссии
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Здравоохранение и медицина / Политика и религия
Общество
Xinhua: число летальных исходов от лихорадки денге в Шри-Ланке достигло 31
Xinhua: число летальных исходов от лихорадки денге в Шри-Ланке достигло 31 Xinhua: число летальных исходов от лихорадки денге в Шри-Ланке достигло 31

Число случаев смерти из-за лихорадки денге в Шри-Ланке увеличилось до 31, с начала года число случаев заражения среди жителей составило более 52 тыс. Об этом информировало агентство Xinhua.

Число случаев смерти из-за лихорадки денге в Шри-Ланке увеличилось до 31, с начала года число случаев заражения среди жителей составило более 52 тыс. Об этом информировало агентство Xinhua.

Согласно данным Национального отдела по контролю за денге (NDCU), вспышка лихорадки в островном государстве стала самой масштабной за последние годы. Вирусное заболевание, переносчиками которого являются комары, достигло критического уровня в западных провинциях Шри-Ланки и столице Коломбо, где выявлено более половины случаев заражения.

Власти связывают рост заболеваемости с последствиями мощного тропического циклона "Дитва", обрушившегося на Шри-Ланку в ноябре прошлого года. Затопленные территории создали условия для массового размножения комаров.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в последние годы денге стала стремительно распространяющейся инфекцией во всех регионах ВОЗ. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. Обычно более 80% случаев протекает легко или бессимптомно. Однако вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое способно развиваться в потенциально смертельное осложнение. 

  • new_top
Также по теме:
26.06.2026 12:45
В ДР Конго число летальных исходов от Эболы достигло 304
25.06.2026 14:45
В России заболеваемость астмой из-за плохого воздуха уменьшилась в 2,3 раза за 9 лет
25.06.2026 12:45
В ДР Конго число летальных исходов от Эболы составило более 290
24.06.2026 16:30
В ДР Конго сообщили о росте числа летальных исходов от Эболы до 277
24.06.2026 10:57
Онищенко: завоз мелиоидоза в РФ не несет эпидемиологической опасности
23.06.2026 13:44
В ДР Конго число летальных исходов из-за Эболы возросло до 267
22.06.2026 11:39
В ДР Конго число заболевших Эболой составило более 1 тыс.
19.06.2026 10:57
В ДР Конго число летальных исходов от Эболы составило 232
17.06.2026 15:14
Кронпринцесса Норвегии перенесла операцию по пересадке легкого
16.06.2026 19:30
Рамапоса заявил, что ЮАР нарастит вклад в борьбу с Эболой до $13,5 млн
Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США
Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США
Политолог Шаповалов: Польша и Украина помирятся на почве борьбы с Россией
Политолог Шаповалов: Польша и Украина помирятся на почве борьбы с Россией
Япония активизирует использование ИИ в военной сфере
Япония активизирует использование ИИ в военной сфере
Главная задача –
освобождение Донбасса и Новороссии
Владимир Путин
Все интервью
17:44
Фильм "Майкл" стал лидером российского кинопроката
17:30
Тбилиси и Астана подписали соглашение о стратегическом партнерстве
17:15
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 415 дронов ВСУ
16:59
Испания увеличила сроки выдачи виз гражданам РФ
16:43
Галузин описал приемлемого для России переговорщика от Европы
16:29
ООН: к операции в Венесуэле привлечены более 2,2 тыс. спасателей из 27 стран
16:15
Минск пытается убедить Запад отказаться от военной риторики в пользу диалога
15:59
Xinhua: число летальных исходов от лихорадки денге в Шри-Ланке достигло 31
15:45
МИД Азербайджана призвал Израиль пересмотреть резолюцию о признании геноцида армян
15:30
Президент РФ поздравил сограждан с Днем кораблестроителя
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО