Минск пытается убедить Запад отказаться от военной риторики в пользу диалога

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета заявил, что Минск пытается убедить государства Запада отказаться от военной риторики в пользу диалога.

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета заявил, что Минск пытается убедить государства Запада отказаться от военной риторики в пользу диалога.

"Мы пытаемся убедить наших западноевропейских и американских партнеров начать диалог для восстановления мер по укреплению доверия и инструментов, действовавших несколько десятилетий назад", - отметил он в интервью телеканалу RT.

"Мы пытаемся убедить их не использовать военную риторику, поскольку даже неспровоцированный военный инцидент может повлечь за собой более широкий конфликт, гораздо хуже, чем кризис на Украине", - указал Секрета.