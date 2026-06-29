Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 июня 2026 / 19:18
КОТИРОВКИ
USD
29/06
77.0611
EUR
29/06
87.4027
Новости часа
Фильм "Майкл" стал лидером российского кинопроката Тбилиси и Астана подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Москва
29 июня 2026 / 19:18
Котировки
USD
29/06
currency
77.0611
0.0000
EUR
29/06
currency
87.4027
0.0000
Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США
Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США
29 июня 2026 / 12:59
Политолог Шаповалов: Польша и Украина помирятся на почве борьбы с Россией
Политолог Шаповалов: Польша и Украина помирятся на почве борьбы с Россией
29 июня 2026 / 12:55
Япония активизирует использование ИИ в военной сфере
Япония активизирует использование ИИ в военной сфере
29 июня 2026 / 08:07
Главная задача –
освобождение Донбасса и Новороссии
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Стихийные бедствия / Политика и религия
Общество
ООН: к операции в Венесуэле привлечены более 2,2 тыс. спасателей из 27 стран
ООН: к операции в Венесуэле привлечены более 2,2 тыс. спасателей из 27 стран ООН: к операции в Венесуэле привлечены более 2,2 тыс. спасателей из 27 стран

В поисково-спасательной операции после землетрясения в Венесуэле задействованы более 2,2 тыс. спасателей из 27 стран. Об этом сказано в заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В поисково-спасательной операции после землетрясения в Венесуэле задействованы более 2,2 тыс. спасателей из 27 стран. Об этом сказано в заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"В поисково-спасательной операции принимают участие специалисты из 27 стран - более 2 200 спасателей и 140 специально обученных собак", - говорится в сообщении. Работу международных специалистов координируют власти Венесуэлы при поддержке ООН.

Отмечается, что организация направила в пострадавшие районы дополнительные группы специалистов и гуманитарные грузы, чтобы оказать помощь около 650 тыс. человек, в том числе 234 тыс. детей. Поддержка предполагает медицинскую помощь, обеспечение продовольствием, водой и предметами гигиены.

В ЮНИСЕФ уточнили, что первый самолет организации с 20 тоннами медикаментов и оборудования для водоснабжения и санитарии прибыл в страну 26 июня. 

В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по данным Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого произошло 512 афтершоков.

Согласно последним данным властей страны, число погибших достигло 1 450, в больницах остаются более 3,2 тыс.

  • new_top
Также по теме:
29.06.2026 13:58
В Красноярском крае площадь лесных пожаров за сутки увеличилась на 20 тыс. га
26.06.2026 21:32
EFE: число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 920
26.06.2026 15:59
Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 589
26.06.2026 13:59
Жара в Европе бьет рекорды за все время наблюдений в регионе
26.06.2026 11:17
Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 2,5 тыс. га
26.06.2026 10:37
Число жертв землетрясении в Венесуэле увеличилось до 235
25.06.2026 20:30
В Венесуэле заявили о приближении числа погибших при землетрясении к 200
25.06.2026 13:44
Родригес: число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 164
25.06.2026 10:20
NYT: землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим за 126 лет
24.06.2026 14:14
Во Франции из-за жары порядка 70 тыс. домов остались без электричества
Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США
Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США
Политолог Шаповалов: Польша и Украина помирятся на почве борьбы с Россией
Политолог Шаповалов: Польша и Украина помирятся на почве борьбы с Россией
Япония активизирует использование ИИ в военной сфере
Япония активизирует использование ИИ в военной сфере
Главная задача –
освобождение Донбасса и Новороссии
Владимир Путин
Все интервью
17:44
Фильм "Майкл" стал лидером российского кинопроката
17:30
Тбилиси и Астана подписали соглашение о стратегическом партнерстве
17:15
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 415 дронов ВСУ
16:59
Испания увеличила сроки выдачи виз гражданам РФ
16:43
Галузин описал приемлемого для России переговорщика от Европы
16:29
ООН: к операции в Венесуэле привлечены более 2,2 тыс. спасателей из 27 стран
16:15
Минск пытается убедить Запад отказаться от военной риторики в пользу диалога
15:59
Xinhua: число летальных исходов от лихорадки денге в Шри-Ланке достигло 31
15:45
МИД Азербайджана призвал Израиль пересмотреть резолюцию о признании геноцида армян
15:30
Президент РФ поздравил сограждан с Днем кораблестроителя
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО