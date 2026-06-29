ООН: к операции в Венесуэле привлечены более 2,2 тыс. спасателей из 27 стран

В поисково-спасательной операции после землетрясения в Венесуэле задействованы более 2,2 тыс. спасателей из 27 стран. Об этом сказано в заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В поисково-спасательной операции после землетрясения в Венесуэле задействованы более 2,2 тыс. спасателей из 27 стран. Об этом сказано в заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"В поисково-спасательной операции принимают участие специалисты из 27 стран - более 2 200 спасателей и 140 специально обученных собак", - говорится в сообщении. Работу международных специалистов координируют власти Венесуэлы при поддержке ООН.

Отмечается, что организация направила в пострадавшие районы дополнительные группы специалистов и гуманитарные грузы, чтобы оказать помощь около 650 тыс. человек, в том числе 234 тыс. детей. Поддержка предполагает медицинскую помощь, обеспечение продовольствием, водой и предметами гигиены.

В ЮНИСЕФ уточнили, что первый самолет организации с 20 тоннами медикаментов и оборудования для водоснабжения и санитарии прибыл в страну 26 июня.

В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по данным Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого произошло 512 афтершоков.

Согласно последним данным властей страны, число погибших достигло 1 450, в больницах остаются более 3,2 тыс.