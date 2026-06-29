Галузин описал приемлемого для России переговорщика от Европы

Приемлемым для Москвы кандидатом в переговорщики от Евросоюза мог бы стать тот, кто "не наговорил и не сделал гнусностей" в отношении РФ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью RTVI .

Приемлемым для Москвы кандидатом в переговорщики от Евросоюза мог бы стать тот, кто "не наговорил и не сделал гнусностей" в отношении РФ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью RTVI.

"Мы все, что хотели сказать на этот счет, уже сказали, и, соответственно, президент РФ, министр иностранных дел уже не раз говорили о том, что для нас тот хороший переговорщик, который не наговорил и не сделал гнусностей в отношении России ранее. Если таковой найдется и если в его или в ее услугах будет необходимость, то, наверное, такой переговорщик появится", - отметил дипломат.