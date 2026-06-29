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Испания увеличила сроки выдачи виз гражданам РФ
Испания увеличила сроки выдачи виз гражданам РФ Испания увеличила сроки выдачи виз гражданам РФ

Визовый центр Испании увеличил срок рассмотрения заявлений на визы для россиян до 45 дней. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Визовый центр Испании увеличил срок рассмотрения заявлений на визы для россиян до 45 дней. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что причиной послужил рост числа обращений.

В ассоциации заявили, что новый срок отсчитывается с момента поступления документов в консульство. При этом в визовом центре BLS обратили внимание, что речь идет именно о дате доставки документов в консульство, а не об их приеме в визовом центре. В связи с этим фактическое ожидание может оказаться дольше.

Некоторое время назад об увеличении сроков рассмотрения визовых заявлений объявила и Италия, где ожидание уже может составлять более 60 дней. В АТОР указали, что увеличение сроков становится общей тенденцией в свете высокого сезонного спроса.

Согласно данным АТОР, в 2024 году Испания выдала 1,42 млн шенгенских виз, заняв второе место среди стран Шенгенской зоны после Франции.

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