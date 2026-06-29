Испания увеличила сроки выдачи виз гражданам РФ

Визовый центр Испании увеличил срок рассмотрения заявлений на визы для россиян до 45 дней. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Визовый центр Испании увеличил срок рассмотрения заявлений на визы для россиян до 45 дней. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что причиной послужил рост числа обращений.

В ассоциации заявили, что новый срок отсчитывается с момента поступления документов в консульство. При этом в визовом центре BLS обратили внимание, что речь идет именно о дате доставки документов в консульство, а не об их приеме в визовом центре. В связи с этим фактическое ожидание может оказаться дольше.

Некоторое время назад об увеличении сроков рассмотрения визовых заявлений объявила и Италия, где ожидание уже может составлять более 60 дней. В АТОР указали, что увеличение сроков становится общей тенденцией в свете высокого сезонного спроса.

Согласно данным АТОР, в 2024 году Испания выдала 1,42 млн шенгенских виз, заняв второе место среди стран Шенгенской зоны после Франции.