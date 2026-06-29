Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 415 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 12 управляемых авиабомб и 415 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 12 управляемых авиабомб и 415 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 415 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 171 165 беспилотников, 664 зенитных ракетных комплекса, 29 956 танков и других боевых бронемашин, 1 749 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 557 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 166 единиц специальной военной автомобильной техники.