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Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 415 дронов ВСУ
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 415 дронов ВСУ Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 415 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 12 управляемых авиабомб и 415 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 12 управляемых авиабомб и 415 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 415 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 171 165 беспилотников, 664 зенитных ракетных комплекса, 29 956 танков и других боевых бронемашин, 1 749 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 557 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 166 единиц специальной военной автомобильной техники.

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