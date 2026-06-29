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Политика
Тбилиси и Астана подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Тбилиси и Астана подписали соглашение о стратегическом партнерстве Тбилиси и Астана подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали соглашение о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба грузинского правительства.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали соглашение о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба грузинского правительства.

"Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместную декларацию, согласно которой отношения двух стран переходят на уровень стратегического партнерства", - сказано в сообщении.

Документ был подписан в Астане в рамках официального визита Кобахидзе в Казахстан. По итогам переговоров членов правительства двух стран также были подписаны меморандумы в сферах культуры, информационных технологий и туризма.

Кроме того, в правительстве Грузии отметили, что Токаев удостоил Кобахидзе ордена Дружбы I степени.

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