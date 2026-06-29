Фильм "Майкл" возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, собрав 140,3 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период с 25 по 28 июня.

Фильм "Майкл" возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, собрав 140,3 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период с 25 по 28 июня.

Совокупные сборы картины об истории короля поп-музыки Майкла Джексона, идущей в прокате восьмую неделю, составили 1,929 млрд рублей. Роли исполнили Джаафар Джексон, Лора Хэрриер, Майлз Теллер, Колман Доминго, Кэт Грэм и Ниа Лонг.

На второй строчке расположился фильм "Холоп 3", собравший 109,6 млн рублей за выходные. Роли сыграли Павел Прилучный, Кристина Асмус, Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Мария Миронова.

Третьим стал фильм "Три богатыря: ни дня без подвига - 3" со сборами 48,6 млн рублей за выходные. Общие сборы картины составили 49 млн рублей. В ролях Сергей Маковецкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский, Юлия Зоркина, Александр Боярский, Валерий Смекалов.