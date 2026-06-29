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Полиция Германии подтвердила гибель пяти человек при стрельбе в Штаде
Полиция Германии подтвердила гибель пяти человек при стрельбе в Штаде Полиция Германии подтвердила гибель пяти человек при стрельбе в Штаде

Жертвами стрельбы в нижнесаксонском городе Штаде на севере Германии стали пять человек. Об этом заявил представитель местной полиции агентству DPA.

Жертвами стрельбы в нижнесаксонском городе Штаде на севере Германии стали пять человек. Об этом заявил представитель местной полиции агентству DPA.

Отмечается, что подозреваемый задержан. "Выстрелы раздались рядом с учреждением по уходу за детьми и подростками в центре города", - отметил собеседник DPA. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В полиции призвали граждан избегать района проведения спецоперации. 

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