Полиция Германии подтвердила гибель пяти человек при стрельбе в Штаде

Жертвами стрельбы в нижнесаксонском городе Штаде на севере Германии стали пять человек. Об этом заявил представитель местной полиции агентству DPA.

Жертвами стрельбы в нижнесаксонском городе Штаде на севере Германии стали пять человек. Об этом заявил представитель местной полиции агентству DPA.

Отмечается, что подозреваемый задержан. "Выстрелы раздались рядом с учреждением по уходу за детьми и подростками в центре города", - отметил собеседник DPA. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В полиции призвали граждан избегать района проведения спецоперации.