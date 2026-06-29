Жертвами стрельбы в нижнесаксонском городе Штаде на севере Германии стали пять человек. Об этом заявил представитель местной полиции агентству DPA.
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Общество
Полиция Германии подтвердила гибель пяти человек при стрельбе в Штаде
29 июня 2026 / 17:59
© ТАСС/ Reuters
Жертвами стрельбы в нижнесаксонском городе Штаде на севере Германии стали пять человек. Об этом заявил представитель местной полиции агентству DPA.
Отмечается, что подозреваемый задержан. "Выстрелы раздались рядом с учреждением по уходу за детьми и подростками в центре города", - отметил собеседник DPA. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В полиции призвали граждан избегать района проведения спецоперации.
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