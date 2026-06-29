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CNN: через Ормузский пролив за четыре дня прошли 124 судна
CNN: через Ормузский пролив за четыре дня прошли 124 судна CNN: через Ормузский пролив за четыре дня прошли 124 судна

Через Ормузский пролив с 25 июня прошли 124 перевозящих сырье судна. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Kpler передает телеканал CNN.

Через Ормузский пролив с 25 июня прошли 124 перевозящих сырье судна. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Kpler передает телеканал CNN.

Отмечается, что такое количество сопоставимо с количеством судов, проходивших через пролив каждые сутки до начала войны Ирана с США и Израилем.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие иранские города, включая Тегеран. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил о масштабной ответной операции, ударив по Израилю. Атакам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Вместе с тем власти Ирана решили закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. Через Ормузский пролив транспортируется порядка 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% сжиженным природным газом.

Ранее в июне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, подразумевающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.

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