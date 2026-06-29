Банк России 30 июня выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 25 рублей "Выставочный комплекс "Выставка достижений народного хозяйства", г. Москва" серии "Памятники архитектуры России", сказано в сообщении регулятора.
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Экономика
Банк России выпустит памятную монету, посвященную ВДНХ
29 июня 2026 / 18:32
© Официальный Telegram-канал Банка России/ТАСС
Банк России 30 июня выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 25 рублей "Выставочный комплекс "Выставка достижений народного хозяйства", г. Москва" серии "Памятники архитектуры России", сказано в сообщении регулятора.
Серебряная монета номиналом 25 рублей имеет форму круга диаметром 60 мм, масса драгоценного металла в чистоте - 155,5 г, проба сплава - 925. Монета изготовлена качеством "пруф", тираж - 1 тыс. штук.
Подчеркивается, что выпускаемые монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, поскольку являются законным средством наличного платежа на территории России.
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