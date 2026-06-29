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Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1,5 тыс. военных
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1,5 тыс. военных Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1,5 тыс. военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции составили около 1 550 военных. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции составили около 1 550 военных. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне группировки "Север" составили более 220 солдат, в зоне группировки "Запад" - до 225. В результате действий группировок "Южная" и "Центр" потери украинских войск составили более 240 и свыше 300 военнослужащих соответственно.

Кроме того, ВСУ потеряли более 485 солдат в зоне группировки "Восток" и до 80 военных в зоне ответственности группировки "Днепр", указали в МО РФ.

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Владимир Путин
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