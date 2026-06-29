Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции составили около 1 550 военных. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Политолог Шаповалов: Польша и Украина помирятся на почве борьбы с Россией
29 июня 2026 / 12:55
Япония активизирует использование ИИ в военной сфере
29 июня 2026 / 08:07
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1,5 тыс. военных
29 июня 2026 / 18:46
© Александр Река/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции составили около 1 550 военных. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне группировки "Север" составили более 220 солдат, в зоне группировки "Запад" - до 225. В результате действий группировок "Южная" и "Центр" потери украинских войск составили более 240 и свыше 300 военнослужащих соответственно.
Кроме того, ВСУ потеряли более 485 солдат в зоне группировки "Восток" и до 80 военных в зоне ответственности группировки "Днепр", указали в МО РФ.
Также по теме:
29.06.2026 17:15Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 415 дронов ВСУ
29.06.2026 13:16Российские ВС освободили Богодаровку в Днепропетровской области
26.06.2026 15:45Россия и Украина провели обмен пленными
Актуально