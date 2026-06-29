В Молдавии вводят уголовную ответственность за публичное отрицание сталинских репрессий против жителей республики. Согласно проекту закона, который зарегистрировала контролирующая большинство в парламенте правящая Партия действия и солидарности (ПДС), его нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

В Молдавии вводят уголовную ответственность за публичное отрицание сталинских репрессий против жителей республики. Согласно проекту закона, который зарегистрировала контролирующая большинство в парламенте правящая Партия действия и солидарности (ПДС), его нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

"Законопроект Памяти жертв голода 1946-1947 годов и депортаций, совершенных сталинским режимом против жителей Молдовы, зарегистрирован в парламенте. Его авторами выступили 14 депутатов от ПДС, в том числе спикер парламента, лидер правящей партии Игорь Гросу", - указали в пресс-службе законодательного собрания.

Документом предлагается "признать голод 1946-1947 годов в Молдове преступлением против человечности, совершенным советским тоталитарным режимом, ввести уголовную ответственность за публичное отрицание, оправдание или умаление масштаба этой трагедии". Нарушение повлечет тюремный срок от шести месяцев до пяти лет.

Вместе с тем оппозиция обвиняет президента Молдавии Майю Санду и ее партию в том, что, охотно осуждая сталинские репрессии, они пытаются обелить преступления румынского диктатора Иона Антонеску. Несколько лет назад в населенных пунктах Молдавии стали появляться памятники румынским солдатам, штурмовавшим границы страны в 1941 году. А Санду, выступая на одном из телеканалов, назвала Антонеску "исторической личностью, о которой можно сказать и хорошее, и плохое".

В годы Второй мировой войны оккупированную Молдавию, а также часть территории Украины между реками Днестр и Южный Буг Адольф Гитлер передал под управление своего союзника Антонеску, который был лидером Румынии в 1940-1944 годах. Согласно данным историков, за годы войны здесь были убиты и депортированы около 300 тыс. евреев и представителей других национальностей, сторонников советской власти и военнопленных. В 2005 году Бухарест под давлением международной общественности принес официальные извинения за эти преступления.