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Общество
В 22 городах Италии из-за жары объявлен максимальный уровень опасности
В 22 городах Италии из-за жары объявлен максимальный уровень опасности В 22 городах Италии из-за жары объявлен максимальный уровень опасности

Минздрав Италии 29 июня объявил наивысший - красный - уровень погодной опасности в 22 городах, включая Рим, из-за жары. Соответствующее уведомление размещено на сайте министерства.

Минздрав Италии 29 июня объявил наивысший - красный - уровень погодной опасности в 22 городах, включая Рим, из-за жары. Соответствующее уведомление размещено на сайте министерства.

Вместе с тем 30 июня и 1 июля предупреждение распространится на 25 городов. Речь идет в том числе о Бари, Болонье, Венеции, Генуе, Неаполе, Флоренции и Милане. В связи с сильной жарой население призывают соблюдать все меры предосторожности, особенно это касается детей и пожилых людей. Им рекомендовано по возможности оставаться дома, ограничить физические нагрузки и пить больше воды.

По информации газеты La Repubblica, из-за высоких температур в области Лигурия местами наблюдались отключения электричества из-за перегрузки систем кондиционирования воздуха. В Риме у стен Колизея функционирует медпункт и специальная установка, распыляющая воду.

Некоторое время назад гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в Европе за неделю экстремальной жары скончались более 1,3 тыс. человек. 

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