Процесс вступления Армении в Евросоюз уже начат - в стране принят соответствующий закон, и других толкований здесь быть не может. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин в интервью RTVI .

Процесс вступления Армении в Евросоюз уже начат - в стране принят соответствующий закон, и других толкований здесь быть не может. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин в интервью RTVI.

"По-моему, закон, принятый в Армении в апреле 2025 года, называется "О начале процесса вступления в Европейский союз". Что нам с вами еще нужно для того, чтобы констатировать, что процесс вступления Армении в Евросоюз начат - принят специальный закон по этому поводу. И каких-то других толкований я здесь не вижу", - указал он.

Вместе с тем, по словам дипломата, "таких вот "евроаспирантов", ожидающих своей очереди уже десятки лет, немало". "И, в общем-то, вопрос о том, какие действия конкретно предприняты, не имеет принципиального значения. Принципиальное значение имеет то, что есть закон, принятый парламентом и подписанный президентом страны. И есть практические шаги по сближению Армении с ЕС", - подчеркнул Галузин.

В их числе, например, проведение в начале мая текущего года в Ереване "саммита так называемого Европейского политического сообщества, куда притащили еще и Владимира Зеленского", сказал замглавы МИД. "И там этому самому главарю кровавого режима была предоставлена трибуна для озвучивания совершенно грязных, неприемлемых угроз в адрес России, угроз подвергнуть бомбардировке Красную площадь во время торжественных мероприятий по случаю священного для всех нас Дня Победы", - напомнил он.

И никто "не одернул этого зарвавшегося узурпатора власти на Украине, никто не одернул его из числа представителей принимающей стороны, то есть Армении", отметил Галузин. "Так что мы видим, что процесс сближения Армении с ЕС, который всячески поддерживает Зеленского и подпитывает его оружием, налицо", - добавил он.