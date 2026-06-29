Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 июня 2026 / 20:51
КОТИРОВКИ
USD
29/06
77.0611
EUR
29/06
87.4027
Новости часа
Макрон вновь появился на публике в солнцезащитных очках Галузин констатировал начало процесса вступления Армении в Евросоюз
Москва
29 июня 2026 / 20:51
Котировки
USD
29/06
currency
77.0611
0.0000
EUR
29/06
currency
87.4027
0.0000
Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США
Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США
29 июня 2026 / 12:59
Политолог Шаповалов: Польша и Украина помирятся на почве борьбы с Россией
Политолог Шаповалов: Польша и Украина помирятся на почве борьбы с Россией
29 июня 2026 / 12:55
Япония активизирует использование ИИ в военной сфере
Япония активизирует использование ИИ в военной сфере
29 июня 2026 / 08:07
Главная задача –
освобождение Донбасса и Новороссии
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Интеграция / Евроведение / Политика и религия
Интеграция
Галузин констатировал начало процесса вступления Армении в Евросоюз
Галузин констатировал начало процесса вступления Армении в Евросоюз Галузин констатировал начало процесса вступления Армении в Евросоюз

Процесс вступления Армении в Евросоюз уже начат - в стране принят соответствующий закон, и других толкований здесь быть не может. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин в интервью RTVI.

Процесс вступления Армении в Евросоюз уже начат - в стране принят соответствующий закон, и других толкований здесь быть не может. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин в интервью RTVI.

"По-моему, закон, принятый в Армении в апреле 2025 года, называется "О начале процесса вступления в Европейский союз". Что нам с вами еще нужно для того, чтобы констатировать, что процесс вступления Армении в Евросоюз начат - принят специальный закон по этому поводу. И каких-то других толкований я здесь не вижу", - указал он.

Вместе с тем, по словам дипломата, "таких вот "евроаспирантов", ожидающих своей очереди уже десятки лет, немало". "И, в общем-то, вопрос о том, какие действия конкретно предприняты, не имеет принципиального значения. Принципиальное значение имеет то, что есть закон, принятый парламентом и подписанный президентом страны. И есть практические шаги по сближению Армении с ЕС", - подчеркнул Галузин.

В их числе, например, проведение в начале мая текущего года в Ереване "саммита так называемого Европейского политического сообщества, куда притащили еще и Владимира Зеленского", сказал замглавы МИД. "И там этому самому главарю кровавого режима была предоставлена трибуна для озвучивания совершенно грязных, неприемлемых угроз в адрес России, угроз подвергнуть бомбардировке Красную площадь во время торжественных мероприятий по случаю священного для всех нас Дня Победы", - напомнил он.

И никто "не одернул этого зарвавшегося узурпатора власти на Украине, никто не одернул его из числа представителей принимающей стороны, то есть Армении", отметил Галузин. "Так что мы видим, что процесс сближения Армении с ЕС, который всячески поддерживает Зеленского и подпитывает его оружием, налицо", - добавил он.

  • new_top
Также по теме:
29.06.2026 16:43
Галузин описал приемлемого для России переговорщика от Европы
29.06.2026 12:43
Глава МИД Эстонии: ряд стран ЕС не хотел бы продолжать оказывать давление на РФ
25.06.2026 21:30
Мерц: пришло время для переговоров по урегулированию на Украине
25.06.2026 15:30
IBRiS: почти две трети поляков против членства Украины в ЕС
24.06.2026 20:59
ČTK: президент Чехии нацелен принять участие в саммите НАТО
24.06.2026 20:30
Туск заявил о намерении сказать "пару крепких слов" на конференции в Гданьске
24.06.2026 17:29
Лавров назвал условие проведения контактов России с ЕС
23.06.2026 19:14
Путин назвал лживыми заявления Запада о якобы угрозе со стороны России
23.06.2026 18:58
В ЕС планируют потратить €7 трлн на оружие, чтобы опередить РФ
23.06.2026 17:59
Идею о возвращении Британии в ЕС поддерживают 60% молодых граждан
Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США
Политолог Шипилин: ЕС предвкушает поражение республиканцев на ноябрьских выборах в США
Политолог Шаповалов: Польша и Украина помирятся на почве борьбы с Россией
Политолог Шаповалов: Польша и Украина помирятся на почве борьбы с Россией
Япония активизирует использование ИИ в военной сфере
Япония активизирует использование ИИ в военной сфере
Главная задача –
освобождение Донбасса и Новороссии
Владимир Путин
Все интервью
19:45
Макрон вновь появился на публике в солнцезащитных очках
19:30
Галузин констатировал начало процесса вступления Армении в Евросоюз
19:14
В 22 городах Италии из-за жары объявлен максимальный уровень опасности
18:59
В Молдавии вводят уголовную ответственность за отрицание сталинских репрессий
18:46
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1,5 тыс. военных
18:32
Банк России выпустит памятную монету, посвященную ВДНХ
18:15
CNN: через Ормузский пролив за четыре дня прошли 124 судна
17:59
Полиция Германии подтвердила гибель пяти человек при стрельбе в Штаде
17:44
Фильм "Майкл" стал лидером российского кинопроката
17:30
Тбилиси и Астана подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО