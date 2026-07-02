Неопытной американской альпинистке удалось выжить после падения с горы в снег с высоты около 457 м. Об этом информировал телеканал АВС.
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Общество
В США женщине удалось выжить при падении в горах с высоты в 450 м
2 июля 2026 / 15:46
© EPA-EFE/ NARENDRA SHRESTHA/ТАСС
Неопытной американской альпинистке удалось выжить после падения с горы в снег с высоты около 457 м. Об этом информировал телеканал АВС.
Инцидент произошел, когда 31-летняя женщина в составе группы начинающих альпинистов совершала подъем на гору Шаста в штате Калифорния. В какой-то момент женщина сорвалась, но ей удалось выжить.
Из-за погодных условий в месте ее падения не смог сесть спасательный вертолет. За ней был отправлен отряд рейнджеров. Пострадавшую смогли обнаружить и успешно передать медикам. Она отделалась лишь синяками и переломом лодыжки.
Высота горы Шаста составляет 4 317 м. Она входит в систему Каскадных гор и является спящим вулканом, который в последний раз извергался в 1786 году.
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