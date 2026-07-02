В США женщине удалось выжить при падении в горах с высоты в 450 м

Неопытной американской альпинистке удалось выжить после падения с горы в снег с высоты около 457 м. Об этом информировал телеканал АВС .

Неопытной американской альпинистке удалось выжить после падения с горы в снег с высоты около 457 м. Об этом информировал телеканал АВС.

Инцидент произошел, когда 31-летняя женщина в составе группы начинающих альпинистов совершала подъем на гору Шаста в штате Калифорния. В какой-то момент женщина сорвалась, но ей удалось выжить.

Из-за погодных условий в месте ее падения не смог сесть спасательный вертолет. За ней был отправлен отряд рейнджеров. Пострадавшую смогли обнаружить и успешно передать медикам. Она отделалась лишь синяками и переломом лодыжки.

Высота горы Шаста составляет 4 317 м. Она входит в систему Каскадных гор и является спящим вулканом, который в последний раз извергался в 1786 году.