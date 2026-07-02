Писториус заявил, что конфликт на Украине вступил в решающую фазу

Министр обороны ФРГ Борис Писториус полагает, что украинский конфликт "вступил в решающую фазу". Соответствующую точку зрения он изложил в интервью журналу Der Spiegel.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус полагает, что украинский конфликт "вступил в решающую фазу". Соответствующую точку зрения он изложил в интервью журналу Der Spiegel.

"Война на Украине, возможно, вступила в решающую фазу, нам следует использовать этот момент", - сказал он, подчеркнув, что Украина "нуждается в финансировании".

Германия является крупнейшим донором Украины. Ранее правительство ФРГ сообщало, что Берлин передал Киеву с 24 февраля 2022 года порядка €39 млрд в качестве гуманитарной и €55 млрд в качестве военной помощи.