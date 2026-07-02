Министр обороны ФРГ Борис Писториус полагает, что украинский конфликт "вступил в решающую фазу". Соответствующую точку зрения он изложил в интервью журналу Der Spiegel.
США подорвали веру в могущество Запада. Мнение
1 июля 2026 / 10:52
Политолог Шаповалов: ЕС использует Украину для того, чтобы ослабить Россию
1 июля 2026 / 10:47
Япония теряет международную конкурентоспособность - эксперт
1 июля 2026 / 09:17
Политика
Писториус заявил, что конфликт на Украине вступил в решающую фазу
2 июля 2026 / 15:57
© AP Photo/ Ebrahim Noroozi/ТАСС
Министр обороны ФРГ Борис Писториус полагает, что украинский конфликт "вступил в решающую фазу". Соответствующую точку зрения он изложил в интервью журналу Der Spiegel.
"Война на Украине, возможно, вступила в решающую фазу, нам следует использовать этот момент", - сказал он, подчеркнув, что Украина "нуждается в финансировании".
Германия является крупнейшим донором Украины. Ранее правительство ФРГ сообщало, что Берлин передал Киеву с 24 февраля 2022 года порядка €39 млрд в качестве гуманитарной и €55 млрд в качестве военной помощи.
Также по теме:
02.07.2026 18:44Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 631 беспилотник ВСУ
02.07.2026 17:30Российские ВС освободили населенный пункт Пискуновка в ДНР
02.07.2026 13:32Кличко заявил о самом массированном ударе по Киеву
02.07.2026 12:32ВС РФ нанесли удар по предприятию в Киеве, выпускающему системы управления "Фламинго"
01.07.2026 18:44Захарова ответила на заявления Киева о "40 днях ада"
01.07.2026 17:44В Эстонии признали помощь Таллина ВСУ с атаками на Петербург
Актуально