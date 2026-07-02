Правящая Сербская прогрессивная партия видит Вучича кандидатом на пост премьер-министра

Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) рассчитывает, что президент страны Александар Вучич возглавит партийный список на предстоящих парламентских выборах и будет ее кандидатом на пост премьер-министра. С таким заявлением выступил председатель партии Милош Вучевич в эфире Радио Белграда .

Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) рассчитывает, что президент страны Александар Вучич возглавит партийный список на предстоящих парламентских выборах и будет ее кандидатом на пост премьер-министра. С таким заявлением выступил председатель партии Милош Вучевич в эфире Радио Белграда.

"Как председатель СПП, я могу сказать, что мы хотели бы, чтобы Вучич возглавил список, был бы первым в нем. И если наш список победит, то мы рассматриваем его нашим кандидатом на пост премьера", - сказал он. Вучевич назвал это "открытым приглашением". "Принимать его или нет - решать ему!" - отметил он.

На прошлой неделе Вучич заявил, что покинет пост президента "через несколько недель", и пообещал помочь правящей Сербской прогрессивной партии победить на предстоящих парламентских выборах. Ранее политик сообщал, что досрочные выборы в парламент страны пройдут в период с конца сентября до середины ноября.