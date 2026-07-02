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Khaosod: в Таиланде жертвами наезда автомобиля стали восемь монахов
Khaosod: в Таиланде жертвами наезда автомобиля стали восемь монахов Khaosod: в Таиланде жертвами наезда автомобиля стали восемь монахов

При наезде автомобиля в провинции Мукдахан на северо-востоке Таиланда восемь буддийских монахов погибли, еще 13 пострадали. Об этом пишет газета Khaosod.

При наезде автомобиля в провинции Мукдахан на северо-востоке Таиланда восемь буддийских монахов погибли, еще 13 пострадали. Об этом пишет газета Khaosod.

Согласно информации полиции, инцидент произошел 2 июля в районе Бан На Си Нуан (округ Мыанг). Прибывшие на место происшествия спасатели и медики нашли пострадавших на проезжей части и обочине дороги. Пять монахов скончались на месте, еще трое позднее умерли от полученных травм.

Предварительно, за рулем пикапа находился несовершеннолетний. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

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