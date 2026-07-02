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Политика
Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи
Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи

Россию на церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи будет представлять заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Россию на церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи будет представлять заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Это действительно так. Дмитрий Анатольевич будет на церемонии прощания", - сказал он при общении с журналистами.

Церемония прощания с верховным лидером Ирана начнется в Тегеране с 3 июля. В пятницу в траурном мероприятии примут участие высокопоставленные делегации, прибывшие из не менее 30 стран. С 4 по 5 июля тело Али Хаменеи будет находиться в Мосалле Тегерана, где любой желающий сможет с ним проститься. 6 числа в Тегеране пройдет траурное шествие по основным улицам, после чего тело погибшего лидера будет доставлено в город Кум, где траурные церемонии состоятся 7 числа.

Похороны Хаменеи пройдут 9 июля в его родном городе Мешхед.

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