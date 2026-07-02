Маршрут зарубежной командировки Лукашенко составит порядка 25 тыс. км

Маршрут президента Белоруссии Александра Лукашенко в рамках зарубежной командировки составит порядка 25 тыс. километров. Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт в эфире телеканала " Первый информационный ".

Маршрут президента Белоруссии Александра Лукашенко в рамках зарубежной командировки составит порядка 25 тыс. километров. Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт в эфире телеканала "Первый информационный".

"Наверное, нам предстоит пролететь около 25 тыс. километров. Мы находимся в Индонезии, но совсем скоро вылетаем в другую важную дружественную для нас страну", - указала Эйсмонт.

По ее словам, в первый день визита в Индонезию, 1 июля, у лидеров Белоруссии и Индонезии была возможность пообщаться за неформальным ужином.

Лукашенко отправился в зарубежную командировку 29 июня. На Валдае он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а затем направился в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В среду белорусский лидер прибыл в Индонезию.

Ранее министерство информации Мьянмы информировало о том, что Лукашенко в ближайшее время посетит страну с рабочим визитом.