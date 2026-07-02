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Политика
Маршрут зарубежной командировки Лукашенко составит порядка 25 тыс. км
Маршрут зарубежной командировки Лукашенко составит порядка 25 тыс. км Маршрут зарубежной командировки Лукашенко составит порядка 25 тыс. км

Маршрут президента Белоруссии Александра Лукашенко в рамках зарубежной командировки составит порядка 25 тыс. километров. Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт в эфире телеканала "Первый информационный".

Маршрут президента Белоруссии Александра Лукашенко в рамках зарубежной командировки составит порядка 25 тыс. километров. Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт в эфире телеканала "Первый информационный".

"Наверное, нам предстоит пролететь около 25 тыс. километров. Мы находимся в Индонезии, но совсем скоро вылетаем в другую важную дружественную для нас страну", - указала Эйсмонт.

По ее словам, в первый день визита в Индонезию, 1 июля, у лидеров Белоруссии и Индонезии была возможность пообщаться за неформальным ужином.

Лукашенко отправился в зарубежную командировку 29 июня. На Валдае он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а затем направился в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В среду белорусский лидер прибыл в Индонезию.

Ранее министерство информации Мьянмы информировало о том, что Лукашенко в ближайшее время посетит страну с рабочим визитом.

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