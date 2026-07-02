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ВЦИОМ рассказал, с чем Россия ассоциируется у граждан
ВЦИОМ рассказал, с чем Россия ассоциируется у граждан ВЦИОМ рассказал, с чем Россия ассоциируется у граждан

Большая часть ассоциаций с Россией у граждан приходится на три смысловых блока: Родина, национальная гордость и величие. Об этом со ссылкой на данные исследования Аналитического центра ВЦИОМ сообщает ТАСС.

Большая часть ассоциаций с Россией у граждан приходится на три смысловых блока: Родина, национальная гордость и величие. Об этом со ссылкой на данные исследования Аналитического центра ВЦИОМ сообщает ТАСС.

Согласно результатам опроса, при упоминании России жители страны чаще всего называют Родину (25% ответов), патриотизм и гордость (23%), а также величие (23%). При этом на втором плане остаются природа (8%), государственные символы (6%), народ (5%), история и культура (4%).

Вместе с тем молодые поколения чаще описывают Россию через конкретные характеристики, такие как дом, природа и государственные символы, в то время как для старших возрастов на первый план выходят ценностные категории - гордость и патриотизм. Аналогичная тенденция наблюдается и в восприятии Родины.

Опрос проведен 14 июня среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет

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