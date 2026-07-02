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Российские ВС освободили населенный пункт Пискуновка в ДНР
Российские ВС освободили населенный пункт Пискуновка в ДНР Российские ВС освободили населенный пункт Пискуновка в ДНР

Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Пискуновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Пискуновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Пискуновка ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.

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