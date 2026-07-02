Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерена принять участие в саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля. Об этом заявила глава пресс-службы ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.
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Политика
Фон дер Ляйен планирует принять участие в саммите НАТО в Анкаре
2 июля 2026 / 17:45
© AP Photo/ Francisco Seco/ТАСС
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерена принять участие в саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля. Об этом заявила глава пресс-службы ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.
По ее словам, "во вторник глава Еврокомиссии будет в Анкаре в Турции, где она примет участие в саммите НАТО и выступит на форуме военной промышленности на полях саммита".
Главной темой предстоящего саммита НАТО станет повышение военных расходов европейских стран альянса, в которых брюссельские чиновники уделяют значительную роль Еврокомиссии, которая нацелена поддерживать милитаризацию Евросоюза и адаптировать к ней бюджет сообщества.
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