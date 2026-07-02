Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерена принять участие в саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля. Об этом заявила глава пресс-службы ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерена принять участие в саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля. Об этом заявила глава пресс-службы ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, "во вторник глава Еврокомиссии будет в Анкаре в Турции, где она примет участие в саммите НАТО и выступит на форуме военной промышленности на полях саммита".

Главной темой предстоящего саммита НАТО станет повышение военных расходов европейских стран альянса, в которых брюссельские чиновники уделяют значительную роль Еврокомиссии, которая нацелена поддерживать милитаризацию Евросоюза и адаптировать к ней бюджет сообщества.