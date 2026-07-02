Путин отметил, что калининградцы добиваются серьезных успехов в развитии региона

Президент России Владимир Путин обратил внимание на заметные успехи, которых жители Калининградской области добиваются по всем направлениям социально-экономического развития региона. Об этом речь зашла в ходе рабочей встречи с губернатором области Алексеем Беспрозванных.

Президент России Владимир Путин обратил внимание на заметные успехи, которых жители Калининградской области добиваются по всем направлениям социально-экономического развития региона. Об этом речь зашла в ходе рабочей встречи с губернатором области Алексеем Беспрозванных.

"Хочу отметить, что благодаря труду и таланту, преданности своей малой родине, всей нашей большой России калининградцы добиваются серьезных, заметных успехов в социально-экономическом развитии, причем по всем направлениям. Это касается и науки, и промышленности, образования, сельского хозяйства", - указал глава государства.

Путин поздравил регион с юбилеем - 80-летием образования Калининградской области - и пожелал всем калининградцам благополучия и дальнейших успехов. "Будем делать все для того, чтобы реализовывать все планы развития Калининградской области, в том числе и те, которые мы обсуждали и о реализации которых договорились на последнем Совете безопасности", - подчеркнул он.