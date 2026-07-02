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Владелец задержанного Францией танкера Tagor оштрафован на €1 млн
Владелец задержанного Францией танкера Tagor оштрафован на €1 млн Владелец задержанного Францией танкера Tagor оштрафован на €1 млн

Владелец нефтяного танкера Tagor, задержанного ВМС Франции в Атлантике, был оштрафован на €1 млн за отсутствие флага и отказ подчиниться требованиям властей. Об этом информировало Agence France-Presse, ссылаясь на прокуратуру Бреста (запад Франции).

Владелец нефтяного танкера Tagor, задержанного ВМС Франции в Атлантике, был оштрафован на €1 млн за отсутствие флага и отказ подчиниться требованиям властей. Об этом информировало Agence France-Presse, ссылаясь на прокуратуру Бреста (запад Франции).

Отмечается, что в рамках соглашения о признании вины "с судна будет снят административный арест и оно сможет покинуть территориальные воды Франции".

1 июня президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что ВМС республики во взаимодействии с Великобританией и другими партнерами задержали в Атлантическом океане находящийся под санкциями танкер Tagor, шедший из России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этой связи отметил, что Москва считает незаконным задержание танкера. По словам представителя Кремля, это граничит с пиратством.

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