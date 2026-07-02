Набиуллина: в России нет переохлаждения экономики

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила уверенность, что в стране нет никакого переохлаждения экономики.

"Да, есть неравномерность, есть структурные проблемы и в определенных отраслях, но где спроса не хватает, а есть предложение. В первую очередь, там, где у нас есть ограничения по экспорту. Многие производственные мощности были созданы в том числе с тем, чтобы производить продукт на экспорт. И в отдельных отраслях это может ощущаться. И это есть показатели структурной перестройки, когда у нас одни отрасли растут быстрее, как раз им не хватает, соответственно ресурсов, они видят растущий спрос. И у других это происходит наоборот, спроса недостаточно по тем мощностям, которые были созданы. Ну, к сожалению, это естественно в условиях такой глубокой структурной перестройки", - сказала она, выступая на брифинге в рамках Финансового конгресса ЦБ РФ.

"Но если речь идет об экономике в целом, да, то вот переохлаждения такого нет", - подчеркнула Набиуллина.