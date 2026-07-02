Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 июля 2026 / 22:29
КОТИРОВКИ
USD
02/07
78.2652
EUR
02/07
89.1754
Новости часа
Seznam: Бабиш отреагировал на критику США о невыполнении обязательств перед НАТО Reuters: Бельгия планирует объявить о закупке средств ПВО на €3,1 млрд
Москва
2 июля 2026 / 22:29
Котировки
USD
02/07
currency
78.2652
0.0000
EUR
02/07
currency
89.1754
0.0000
США подорвали веру в могущество Запада. Мнение
США подорвали веру в могущество Запада. Мнение
1 июля 2026 / 10:52
Политолог Шаповалов: ЕС использует Украину для того, чтобы ослабить Россию
Политолог Шаповалов: ЕС использует Украину для того, чтобы ослабить Россию
1 июля 2026 / 10:47
Япония теряет международную конкурентоспособность - эксперт
Япония теряет международную конкурентоспособность - эксперт
1 июля 2026 / 09:17
Главная задача –
освобождение Донбасса и Новороссии
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 631 беспилотник ВСУ
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 631 беспилотник ВСУ Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 631 беспилотник ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки 11 авиационных бомб и 631 беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки 11 авиационных бомб и 631 беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 631 беспилотник самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 173 204 беспилотника, 664 зенитных ракетных комплекса, 29 996 танков и других боевых бронемашин, 1 751 боевая машина реактивных систем залпового огня, 35 606 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 452 единицы специальной военной автомобильной техники.

  • new_top
Также по теме:
02.07.2026 20:58
В Греции предупредили, что новый инцидент с дроном лишит Украину поддержки Афин
02.07.2026 20:27
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 465 военных
02.07.2026 17:30
Российские ВС освободили населенный пункт Пискуновка в ДНР
02.07.2026 15:57
Писториус заявил, что конфликт на Украине вступил в решающую фазу
02.07.2026 14:30
Герасимов доложил Путину о результатах массированного удара ВС РФ по Украине
02.07.2026 13:32
Кличко заявил о самом массированном ударе по Киеву
02.07.2026 12:32
ВС РФ нанесли удар по предприятию в Киеве, выпускающему системы управления "Фламинго"
01.07.2026 18:44
Захарова ответила на заявления Киева о "40 днях ада"
01.07.2026 17:44
В Эстонии признали помощь Таллина ВСУ с атаками на Петербург
01.07.2026 15:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 430 военных
США подорвали веру в могущество Запада. Мнение
США подорвали веру в могущество Запада. Мнение
Политолог Шаповалов: ЕС использует Украину для того, чтобы ослабить Россию
Политолог Шаповалов: ЕС использует Украину для того, чтобы ослабить Россию
Япония теряет международную конкурентоспособность - эксперт
Япония теряет международную конкурентоспособность - эксперт
Главная задача –
освобождение Донбасса и Новороссии
Владимир Путин
Все интервью
21:27
Reuters: Бельгия планирует объявить о закупке средств ПВО на €3,1 млрд
21:14
Bloomberg: в Евросоюзе признают неизбежность платежей Ирану за проход Ормуза
20:58
В Греции предупредили, что новый инцидент с дроном лишит Украину поддержки Афин
20:45
Медведев отметил, что сбор биометрии выявил 65 тыс. иностранцев с запретом въезда
20:27
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 465 военных
20:16
Новак поручил разработать конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом
19:57
Глава Брянской области назвал целенаправленной атаку ВСУ на белорусский автобус
19:44
Цена золота впервые с 23 июня поднималась выше $4 150
19:31
Трамп: расходы на НАТО не приносят США выгоды
19:14
Пашинян проводил фон дер Ляйен в аэропорт по окончании ее визита в Армению
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО