Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки 11 авиационных бомб и 631 беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
США подорвали веру в могущество Запада. Мнение
1 июля 2026 / 10:52
Политолог Шаповалов: ЕС использует Украину для того, чтобы ослабить Россию
1 июля 2026 / 10:47
Япония теряет международную конкурентоспособность - эксперт
1 июля 2026 / 09:17
Безопасность
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 631 беспилотник ВСУ
2 июля 2026 / 18:44
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки 11 авиационных бомб и 631 беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 631 беспилотник самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.
Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 173 204 беспилотника, 664 зенитных ракетных комплекса, 29 996 танков и других боевых бронемашин, 1 751 боевая машина реактивных систем залпового огня, 35 606 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 452 единицы специальной военной автомобильной техники.
Также по теме:
02.07.2026 17:30Российские ВС освободили населенный пункт Пискуновка в ДНР
02.07.2026 15:57Писториус заявил, что конфликт на Украине вступил в решающую фазу
02.07.2026 13:32Кличко заявил о самом массированном ударе по Киеву
02.07.2026 12:32ВС РФ нанесли удар по предприятию в Киеве, выпускающему системы управления "Фламинго"
01.07.2026 18:44Захарова ответила на заявления Киева о "40 днях ада"
01.07.2026 17:44В Эстонии признали помощь Таллина ВСУ с атаками на Петербург
Актуально