Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 631 беспилотник ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки 11 авиационных бомб и 631 беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки 11 авиационных бомб и 631 беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 631 беспилотник самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 173 204 беспилотника, 664 зенитных ракетных комплекса, 29 996 танков и других боевых бронемашин, 1 751 боевая машина реактивных систем залпового огня, 35 606 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 452 единицы специальной военной автомобильной техники.