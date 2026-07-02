Писториус рассказал, что запасся водой и едой на случай чрезвычайной ситуации

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что подготовил запасы еды и воды у себя дома на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что подготовил запасы еды и воды у себя дома на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

"Я и моя супруга сможем на протяжении нескольких дней не испытывать проблем с продовольствием. В первую очередь, мы побеспокоились о достаточном количестве воды", - рассказал он в интервью журналу Der Spiegel в ответ на вопрос, насколько он лично готов к потенциальной войне и имеет ли достаточно запасов на случай чрезвычайной ситуации.

В последние годы власти ФРГ принимают меры по подготовке граждан страны к возможному вооруженному конфликту. Федеральное ведомство по защите населения и оказанию помощи при катастрофах (BBK) ранее распространило брошюру, один из пунктов которой описывает, чем рекомендуется запастись на случай войны.